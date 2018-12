Protesta gilet gialli, rinviata Psg-Montpellier a data da destinarsi – FOTO

La protesta dei gilet gialli continua a non dare tregua in Francia, per precauzione è stata rinviata la partita tra Psg e Montpellier – FOTO

La Ligue 1 ha reso ufficiale che la partita tra Psg e Montpellier in programma per sabato alle 16 è stata rinviata a data da destinarsi. Il match della 17esima giornata del massimo campionato francese, non si giocherà per ragioni di ordine pubblico. La decisione è stata presa per i possibili disordini nella capitale francese a causa della protesta dei gilet gialli. Proteste che, sabato scorso, sono sfociate in veri e propri scontri e devastazioni. I gilet gialli sono scesi in piazza per protestare contro le riforme del Presidente Emmanuel Macron. E sabato prossimo hanno annunciato su Facebook un “quarto atto” di disordini a Parigi.