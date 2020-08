Protocollo Champions League: ecco cosa succederà a Lisbona. La vita è ripartita, ma per le squadre i contatti sono ancora vietati

La vita è ripartita, la Champions anche. Ci saranno però tantissimi accorgimenti in una Lisbona praticamente blindata a doppia mandata.

Dopo il covid-19 – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – via libera per bar, ristoranti e alberghi. Stando a quanto si legge sulla rosea ci sono per otto strutture di alto livello per le finaliste, con controlli super durante tutta la durata delle final eight.