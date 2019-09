Protocollo tra Roma Capitale e Figc: nasce il progetto “Casa delle Nazionali”

Protocollo tra Roma Capitale e la Figc: nasce il progetto “Casa delle Nazionali” nel complesso Salaria Sport Village

Roma Capitale e Figc hanno siglato un protocollo per il progetto “Casa delle Nazionali“, da realizzare presso il complesso sportivo Salaria Sport Village. In una nota congiunta tra la Federazione ed il Campidoglio si legge che “a seguito della delibera della Giunta capitolina del 30 luglio, e nell’attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della progettualità con la quale la Figc intende realizzare un polo sportivo d’eccellenza“.

Quindi, prosegue il comunicato: “All’ interno del protocollo è inserito l’incoraggiamento alla pratica sportiva di alto livello, nonché la creazione di un Centro Federale dove far confluire l’attività delle squadre Nazionali maschili e femminili“.