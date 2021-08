Il Psg annuncia Messi: «Un nuovo diamante a Parigi!» – VIDEO

Il Psg ha annunciato l’arrivo di Lionel Messi tramite i propri canali social ufficiali. Ecco il video postato dalla società parigina

Per i prossimi due anni il Psg potrà contare sull’apporto in attacco di Lionel Messi, arrivato a parametro zero dopo la separazione dal Barcellona. Arrivato oggi a Parigi, l’attaccante argentino ha scelto la maglia numero 30 ed è stato presentato in grande stile dal club tramite i canali social ufficiali.

«Un nuovo diamante a Parigi» è il messaggio che recita il video condiviso dalla società transalpina, che ha contornato il tutto anche con due cuori di colore blu e rosso, le tinte sociali del club: