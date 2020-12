PSG Basaksehir, Mourinho: «Ora l’arbitro sarà famoso»

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato l’episodio razzista accaduto durante PSG Basaksehir di Champions League

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato l’episodio razzista accaduto durante la sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir.

«È una situazione molto triste e ogni forma di razzismo va combattuta. Non è accettabile. Sono triste perché non vogliamo questo nel calcio. Conosco personalmente l’arbitro Ovidiu Hategan. Buon uomo, buon arbitro. È stato coinvolto indirettamente in una situazione della quale diverrà simbolo e non è una bella cosa. Riguardo il quarto uomo, ha fatto certamente un errore imperdonabile e non può far altro che aprire il cuore, chiedere scusa e accettare le conseguenze. Probabilmente è un ottimo arbitro».