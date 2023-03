PSG, dalla Francia: Messi litiga con Galtier e lascia l'allenamento. E sul futuro...

PSG, in Francia riportano la notizia di una lite tra Lionel Messi e il tecnico dei parigini Galtier. E intanto sul futuro…

Secondo quanto riferisce Bfm Paris, Lionel Messi ha lasciato l’allenamento odierno del PSG dopo una lite con il tecnico Galtier, che non gli avrebbe proposto esercizi graditi. Nonostante il tentativo del tecnico di riparare alla situazione, la Pulce ha abbandonato prima la seduta.

E sul futuro ci sono sempre più ombre: un contratto in scadenza nell’estate del 2023 e un’offerta dell’Al Hilal che sarebbe dietro l’angolo. E sul fronte rinnovo, per ora, non si registrano passi in avanti.