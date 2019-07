Psg, Draxler: «I rumors su Neymar possono portare malessere in squadra»

Psg, Draxler parla della situazione che riguarda Neymar: «I rumors non mi infastidiscono, ma possono portare malessere in squadra»

Julian Draxler, fantasista del Psg, è stato intervistato da Le Figaro. Queste le parole dell’ex Shalke 04 sul caso Neymar:

«I rumors su Neymar non mi danno alcun fastidio a livello personale, ma è anche vero che possono portare malessere all’interno dello spogliatoio. Credo che a nessuno piaccia leggere le cose che vengono pubblicate. Lui è indubbiamente un giocatore molto importante per noi, ma il Psg non è solo Neymar. Siamo impazienti di scoprire cosa succederà con lui».