Psg, che festa! Le immagini della premiazione – VIDEO

Il Paris Saint German è Campione di Francia: ieri, al termine della partita contro il Dijon la squadra francese è stata premiata

Da qualche giornata il Paris Saint German è Campione di Francia. Ieri, al termine del rotondo successo contro il Dijon, la squadra di Tuchel ha potuto sollevare al cielo lo scudetto.

Per quanto riguarda la partita, Di Maria e Cavani indirizzano subito la partita a favore della squadra di Tuchel, che dopo quattro minuti è già sopra 2-0. Al 36′ è Mbappé che firma il 3-0, ma l’enfant prodige non si accontenta di un solo gol. Nel secondo tempo trova la doppietta personale e il PSG cala il poker. Sono 91 i punti conquistati dai parigini in campionato: vittoria numero 29 in Ligue 1.