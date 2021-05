PSG, Florenzi ci crede: «Possiamo ribaltare il risultato contro il City»

Alessandro Florenzi ha parlato della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City

Alessandro Florenzi, terzino del PSG, in una intervista ai canali ufficiali del club parigino ha parlato della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City.

ANDATA – «Sì, è stato un po’ un incontro dai due volti. Un primo tempo molto, molto buono, e nel secondo abbiamo perso un po’ il ritmo. Il loro gol, un po’ fortunato, ci ha tagliato le gambe e non abbiamo potuto giocare come volevamo. Hanno segnato un secondo gol, anche più fortunato del primo, ma nulla è ancora perduto. Abbiamo ancora voce in capitolo in qualifica».

RIMONTA – «Sì, assolutamente, è quello che pensiamo tutti. Se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo, possiamo batterli. Ovviamente dovremo farlo per 90 minuti. E non sarà facile. Ma siamo, secondo me, una squadra in grado di raggiungere questo tipo di risultati. Stiamo andando lì e non avremo nulla da perdere, quindi giocheremo duro. Penso che con la nostra qualità possiamo farcela. Hanno una loro strategia che sarà quella di tenere palla, quindi dovremo sicuramente fare un buon pressing insieme e cercare di andare avanti con la nostra strategia. Ma sono davvero fiducioso per questo gioco. Possiamo davvero fare qualcosa di giusto».