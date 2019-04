PSG, follia Choupo-Moting: fallisce il gol più facile di sempre! – VIDEO

Eric Maxim Choupo-Moting fa impazzire il Paris Saint-Germain. L’attaccante tedesco fallisce il più semplice dei gol con un intervento da difensore vero, salvando sulla linea il pallone. Peccato che stesse attaccando la sua squadra!

Ecco il video tragicomico dell’errore imbarazzante dell’attaccante:

Exceptional goal-saving clearance from Eric Maxim Choupo Moting, but AGAINST his own team. pic.twitter.com/y00B4h7pKu

