PSG, Herrera: «Felice di giocare con Neymar, e tra i 5 migliori al mondo»

Ander Herrera si presenta al PSG: ecco le parole del centrocampista su Neymar e le altre stelle del club transalpino

Ander Herrera ha esaltato i suoi nuovi compagni nel corso della conferenza stampa di presentazione al PSG. Ecco le sue dichiarazioni su Neymar e gli altri.

«Sono felice, per me i giocatori del Paris Saint-Germain sono fantastici. Sono felice di giocare nella stessa squadra di Neymar, è tra i cinque migliori giocatori al mondo. Come lui ci sono altri giocatori incredibili come Mbappé o Verratti, tra i migliori centrocampisti del mondo».