Psg, in arrivo una nuova offerta per Milinkovic-Savic. E lo United non molla

Il Psg sonda il terreno per Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio vorrebbe 90-100 milioni, Leonardo è pronto a offrirne 80

Il Psg è sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio potrebbe andare via per un’offerta importante, il club parigino è pronto a offrire 80 milioni di euro.

Lotito chiede qualcosa in più, ma stavolta non si opporrebbe come nelle scorse stagioni. Secondo Sportitalia, il Psg di Leonardo è pronto ad aumentare il pressing ma sul giocatore resta anche il Manchester United ma in questo caso il tutto è legato al futuro di Pogba.