Psg Inter 1-1: i nerazzurri segnano in extremis e vincono ai rigori

L’Inter è scesa in campo contro il Psg a Macao, in Cina: il tabellino e la cronaca del match amichevole, terminata ai calci di rigore

È stata una buona prova per l’Inter quella di Macao, contro il Psg. Nell’amichevole giocata in terra cinese, l’ultima della tournée asiatica, i nerazzurri hanno mostrato buoni spunti, mettendo in campo molte delle idee di Conte.

A passare in vantaggio sono stati i francesi al 41′ con Kehrer. Nonostante alcune buone occasioni, i nerazzurri non sono riusciti a pareggiare fino al 93′, quando all’ultimo secondo Longo ha messo la palla in rete, portando il match ai rigori. Sui calci piazzati hanno trionfato i nerazzurri.