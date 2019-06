Psg, Buffon e Dani Alves hanno lasciato la squadra parigina rispettivamente dopo una e due stagioni: mancanza di stimoli?

Il Paris Saint Germain, all’inizio della scorsa stagione, faceva quasi impressione se si ripensa a quella formazione: Buffon in porta, Dani Alves sulla destra, l’attacco stellare formato Neymar, Cavani e il neo campione del mondo Mbappè.

La prossima stagione mostrerà un Psg impoverito, per lo meno in esperienza: sia Buffon che Dani Alves non hanno rinnovato il contratto. Il motivo? Dalle parole velate dei due veterani, la mancanza di stimoli, che tradotto significa: ok, in Francia si domina, ma in Europa il blasone dei parigini viene un po’ meno.