Psg, Messi e il futuro incerto

Il futuro di Leo Messi è incerto e non è detto che possa restare al Psg: un bivio in cui dover scegliere cosa è meglio per lui.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo contratto scade il 30 giugno e ancora non si è parlato di rinnovo. L’argentino temporeggia e intanto dall’America lo corteggiano. Restare in Europa oppure andare in MLS, questa la scelta della Pulce, ma chi gli dà 30 milioni?