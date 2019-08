PSG, Neymar ai ferri corti: arriva l’ultimatum dei parigini. Ecco quando il brasiliano dovrà prendere la decisione finale

Il Paris Saint-Germain sta provando in tutti i modi di far rimanere Neymar a Parigi: ieri Leonardo ha raggiunto il giocatore in Cina per discutere. L’Equipe però riferisce un ulteriore sviluppo.

Il fenomeno brasiliano avrebbe infatti ricevuto un ultimatum: dovrà decidere entro e non oltre il 10 agosto, data di inizio della Ligue 1, quale sarà il suo destino. Il Barcellona, intanto, non ha presentato offerte ufficiali per il giocatore.