PSG, nuova idea per la panchina: contatti con Conte

Il PSG ha una nuova idea per la panchina: Antonio Conte. I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il PSG continua a valutare un cambio in panchina in vista della prossima stagione. Pochettino ha deluso e, in pole per sostituirlo, ci sarebbe Antonio Conte.

Il mister leccese avrebbe voglia di ripartire da un club che gli garantisca di vincere subito e potrebbe per questo lasciare il Tottenham in estate dopo neanche una stagione. Si parla già di primi contatti avviati tra le parti.