Psg, periodo buio per Tuchel. Allegri sullo sfondo per la panchina

Psg, Tuchel è reduce da un periodo negativo e appare in bilico. Per la panchina dei francesi rimane sempre viva la pista Allegri

È un periodo fin troppo negativo per il Psg. Erano da sette anni che i francesi non venivano sconfitti in due occasioni nelle prime sette giornate di campionato, e in quell’occasione non arrivò il titolo in Ligue 1.

La Gazzetta dello Sport fa presente come Tuchel non sia in una posizione comoda, poiché criticato per determinate sue scelte. Per tale ragione sullo sfondo rimane sempre il profilo di Massimiliano Allegri per la panchina.