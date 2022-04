PSG, Pochettino: «Champions? Serve tempo. Anche Juve e City...»

Pochettino difende il PSG. Le parole del tecnico dei parigini in conferenza stampa sull’eliminazione dalla Champions

Alla vigilia della gara di campionato con il Lorient, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato del momento dei suoi, facendo poi un paragone con Juventus e Manchester City. Di seguito le sue parole.

CHAMPIONS – «Ogni processo richiede tempo, anche al Tottenham ne era servito parecchio. Non penso che qua sia più difficile, ma serve un altro tipo di processo. L’importante è avere una visione d’insieme e una continuità. Il club in questi anni non è stato lontano dal suo obiettivo con una semifinale e una finale, ci sono però tanti altri club come la Juventus o il Manchester City che vogliono vincere la Champions ma non riescono ad ottenere ciò per cui lavorano».