Il Psg risponde alla Juve: nel mirino ci sono De Ligt e De Jong

Secondo “Marca”, i francesi hanno accelerato i tempi per portarsi a casa i due gioielli dell’Ajax. Una risposta allo “sgarbo” Ramsey

Dopo essersi vista soffiare Aaron Ramsey (ormai ad un passo dalla Juve), il Paris Saint German rompe gli indugi e prova a portare sotto la Tour Eiffel due delle gemme più preziose del panorama calcistico europeo. Il ventunenne centrocampista Frankie de Jong e il difensore diciannovenne Matthijs de Ligt sono i due gioielli dell’Ajax che fanno gola a tutte le big del Vecchio Continente, compresa la Juventus che da tempo segue da vicino soprattutto il secondo. Nelle ultime ore, però, il club parigino sembra aver maturato l’intenzione di stringere i tempi per condurre in porto la trattativa.

La notizia viene rilanciata da “Marca” che spiega come i parigini abbiano messo sul piatto ben 150 milioni per i due olandesi. Per chiudere l’operazione si sarebbe mosso in prima persona Antero Henrique, direttore sportivo del club parigino che sarebbe volato direttamente ad Amsterdam per incontrare la dirigenza dei lancieri e concludere la trattativa. Il Psg batterebbe così la concorrenza di Barcellona (che era sulle tracce di de Jong) e Juventus. Una semi-risposta allo sgarbo Ramsey?