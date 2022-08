PSG, Skriniar pista complicata: si passa al piano B

Il Paris Saint-Germain continua a seguire Skriniar, ma la pista che porta al difensore dell’Inter sembra impraticabile, scatta il piano B

Il PSG è ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa e il primo nome sulla lista di Campos rimane quello di Skriniar. L’Inter però non abbassa la richiesta per il centrale e così i francesi si stanno guardando in giro per il piano B.

La prima scelta in caso di mancato arrivo del nerazzurro, come riportato dall’Equipe, sarebbe Mohamed Simakan del RB Lipsia, che chiede 40 milioni di euro, cifra più abbordabile per i parigini.