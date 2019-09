Psg Stasburgo, Icardi parte dalla panchina. C’è Neymar

Psg Stasburgo, Icardi non parta da titolare nella sua prima da giocatore dei francesi. A sorpresa c’è Neymar dall’inizio

Per tutta la settimana sono rimbalzate voci in cui si parlava di una possibile titolarità alla prima partita da giocatore dal Psg per Mauro Icardi. Tuchel sta dovendo affrontare una situazione non piacevole a causa dei problemi fisici dei suoi attaccanti, e per tale motivo si pensava che l’ex Inter potesse partire dal primo.

Voci smentite dallo stesso tecnico nel momento in cui ha diramato la formazione ufficiale per la sfida contro il Psg. L’argentino figura in panchina, mentre è a sorpresa titolare Neymar. Il brasiliano è stato a lungo al centro di voci di mercato.