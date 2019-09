L’allenatore del Paris Saint Germain, Tuchel, ha annunciato in conferenza stampa il pieno recupero di Icardi e Mbappe

Il Psg e Tuchel in prima persona possono esultare: Mauro Icardi sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Bordeaux di domani. A rivelarlo è lo stesso tecnico tedesco che annuncia anche l’importante presenza di Kylian Mbappé,

«Sia Icardi che Mbappè hanno recuperato, sono in gruppo e sono disponibili per questa partita. Non sarà presente invece Eric Choupo-Moting»