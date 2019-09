Psg, Tuchel su Icardi: «Domani può giocare»

L’allenatore del Paris Saint Germain Thomas Tuchel ha parlato in conferenza della possibilità di veder debuttare Icardi

Conferenza stampa di vigilia per Thomas Tuchel. Il Psg domani affronterà al Parco dei Principi lo Strasburgo e il tecnico dei francesi non ha escluso il possibile esordio di Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. Le sue parole.

«Deve trovare il suo ritmo. La sua presenza nella squadra è una cosa positiva, potrebbe giocare domani. È un 9 come Cavani ed è felice di essere qui. Non so se è pronto a giocare 90 o 60 minuti, ma la concorrenza ci aiuta. Non li vedo come concorrenti, ma come complici: possiamo giocare anche con Mauro ed Edison in una partita, dai miei mi aspetto che abbiano una buona mentalità su cui lavorare»