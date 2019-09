PSG, Verratti: «Icardi attaccante completo, pochi come lui»

Verratti incensa Icardi, nuovo arrivato al PSG: ecco le parole del centrocampista dell’Italia sull’ex nerazzurro

Verratti approfitta della conferenza stampa pre Real Madrid per esaltare Icardi, nuovo acquisto del PSG. Ecco le parole del centrocampista.

«Magari ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere il vero Icardi perché non giocava da molto, ma con lui abbiamo un attaccante completo, non solo efficace in area, ma che sa tenere palla e far salire la squadra. Ce ne sono pochi di attaccanti come lui».