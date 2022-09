PSV ancora senza Luuk De Jong

Gli olandesi ancora privi dell’attaccante in questo inizio di stagione. Le ultime in casa PSV, che spera di recuperare De Jong nel minor tempo possibile

Il PSV è costretto ancora a fare a meno di Luuk de Jong, il nuovo acquisto della stagione sul quale Van Nistelrooy faceva affidamento e con non poche ragioni. Ne ha parlato lo stesso allenatore nella conferenza di vigilia della gara che aprirà domani pomeriggio l’ottava giornata dell’Eredivisie, Cambuur-Psv, fischio d’inizio alle ore 16,30, visibile su Mola Tv: «Luuk de Jong non andrà a Leeuwarden. Sta lavorando sul campo, ma ancora con un percorso personalizzato». L’attaccante non sarà utilizzabile neanche in Europa League contro l’FC Zurigo, ci vorranno ancora alcune settimane prima di vederlo tornare titolare.

De Jong si era infortunato in occasione dello spareggio di Champions League contro i Rangers Glasgow, che ha costretto la squadra di Eindhoven a ripiegare in Europa League. Un vero peccato per l’ex bomber del Barcellona, che si era reso protagonista di un ottimo inizio di stagione. Prima dello stop, era andato in rete 2 volte (1 in Eredivisie, 1 in Champions League contro il Monaco) e si era segnalato soprattutto come fondamentale punto di riferimento in attacco, confezionando ben 5 assist, i primi 2 forniti già nella scintillante prova d’esordio in Supercoppa dove il Psv ha sconfitto l’Ajax. La formazione di Eindhoven è riuscita comunque a mantenersi come il miglior attacco dell’Eredivisie anche senza di lui, con l’invidiabile e per ora irraggiungibile media di 4 gol a gara, difficilmente sostenibile fino alla fine, a meno di voler superare ogni record.