Psv, è nata la stella di Malen. Cinque gol in un match per il ventenne!

Psv, in Olanda è nata la stella di Donyell Malen. Il giocatore, erede di Lozano, ha realizzato cinque gol personali contro il Vitesse

In Olanda è nata una nuova stella. Nel Psv Eindhoven il giovanissimo Donyell Malen ha realizzato ieri un pokerissimo nella sfida vinta dalla sua squadra contro il Vitesse. Cinque gol personali, che lo proiettano dritto nella storia.

In campo come erede designato di Lozano, finito al Napoli, si piazza a fianco degli storici Coen Dillen, nel 1959, e Bert Theunissen, nel 1964. Solo loro due erano stati capaci di realizzare 5 gol in una sfida in Eredivisie.