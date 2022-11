Qatar 2022 l’Olanda non fa calcoli questa sera, Van Gaal: «Serve un obiettivo»

L’Olanda questa sera scende in campo per confermare la testa del girone e Van Gaal parla dell’obiettivo finale: «Abbiamo i mezzi per vincere»

Qatar Olanda sarà una chance per la nazionale oranje di confermarsi in testa al girone A di Qatar 2022. Per questo motivo il ct Van Gaal non vuole fare calcoli e cerca di mantenere l’obiettivo sulla vittoria finale. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

«Non credo che queste parole possano rappresentare delle pressioni ulteriori per i giocatori. Bisogna sempre identificare l’obiettivo. Se pensi che i quarti di finale siano sufficienti, allora non diventerai mai campione del mondo. Questo non vuol dire che lo diventeremo, ma che possiamo riuscirci. E anche i ragazzi ne sono convinti».