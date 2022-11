Olanda, Van Gaal: «Depay? Abbiamo bisogno di lui per diventare campioni del mondo»

Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani

Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa, prima del match contro il Qatar.

PAROLE – «Depay? Non stiamo correndo rischi con Memphis. Abbiamo bisogno di lui per diventare campioni del mondo. Faremo il possibile per portarlo alla prossima partita nel miglior modo possibile, deciderò da solo quanto giocherà. Anche lui deve dare i suoi frutti».