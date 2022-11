Qatar 2022, Vinicius: «Molto contento per il mio esordio»

Vinicius Jr. ha commentato la vittoria del Brasile sulla Serbia, al suo esordio in verdeoro a Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

DEBUTTO – «Sono molto contento del mio esordio, siamo partiti con il piede giusto, non c’è niente di meglio. Ho aspettato 22 anni per arrivare qui, con tanti sogni nel cassetto e un duro lavoro in campo. Sono felice di poter aiutare la squadra a vincere le partite in un Mondiale, una competizione in cui ci sono sette finali. E abbiamo già vinto la prima».

RICHARLISON – «Sono molto contento per lui, è un ragazzo che lavora tanto e si fa trovare sempre pronto. Ne stavamo parlando negli spogliatoi, sapevamo che un pallone buono gli sarebbe arrivato e doveva segnare. Lui si fa trovare sempre pronto ed è qui per aiutarci».