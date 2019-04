L’attaccante della Samp, Quagliarella, ha segnato il nono rigore consecutivo tra Nazionale e Serie A

Al 53’ del match tra Sampdoria e Genoa, Fabio Quagliarella ha segnato ancora una volta dal dischetto! L’attaccante ha mandato con sicurezza il pallone nella porta di Radu. Il blucerchiato si è dimostrato ancora infallibile dal dischetto.

In totale ha trovato il nono rigore consecutivo tra Serie A e Nazionale. In campionato è arrivato con oggi a quota 7, mentre in Nazionale ne ha segnati due nella gara contro il Liechtenstein.