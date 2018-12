Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha rinnovato il contratto con la formazione doriana. Ora è davvero ufficiale

Rinnovo del contratto sotto l’albero di Natale per Fabio Quagliarella. Il centravanti della Sampdoria, autore di un’altra grandissima stagione, era corteggiato da Roma e Milan, ma ha detto no alle lusinghe dei grandi club per firmare un nuovo accordo con la Sampdoria. Il calciatore sta vivendo una seconda giovinezza in blucerchiato. Quaglia, arrivato alla Samp nel 2016, ha realizzato 19 reti con la maglia blucerchiata. In questa stagione è già a quota 10 e sta andando a bersaglio da sette partite consecutive.

Il centravanti della Samp poteva andare via a gennaio ma il presidente Ferrero insieme ai dirigenti della Sampdoria hanno raggiunto un accordo firmando il prolungamento del contratto di Quaglia, che resterà in blucerchiato almeno fino al prossimo 2020. Questo l’annuncio della Samp: «Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-Chievo Verona».