Qualificazioni Euro 2020: la Spagna domina, Italia ok. Stop Grecia

Le due big non deludono le aspettative, mentre le altre Nazionali pareggiano: ecco come sono andati i match validi per le qualificazioni ad Euro 2020.

La Spagna doma le Far Oer con le doppiette di Moreno e Alcacer. L’Italia va avanti con Immobile, poi si fa beffare dal rigore di Pukki ma alla fine trova la vittoria sulla Finlandia grazie alla trasformazione di Jorginho dagli 11 metri.

La Svezia non va oltre il pareggio contro la Norvegia: al gol di Johansen risponde quello dei padroni di casa di Forsberg. Sorprende il pareggio conquistato dal Lichtenstein in Grecia: l’eroe della squadra ospite è Salanovic, che a 5′ dalla fine ristabilisce gli equilibri dopo il vantaggio di Masouras.

Svezia-Norvegia 1-1

Spagna-Far Oer 4-0

Finlandia-Italia 1-2

Grecia-Lichtenstein 1-1