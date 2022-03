Qualificazioni Mondiali, gol fantasma in Uruguay Perù. Guerrero: «Inaccettabile»

Qualificazioni Mondiali, gol fantasma in Uruguay Perù. L’attaccante peruviano Paolo Guerrero: «Inaccettabile. Ci tolgono il Mondiale»

L’Uruguay si è qualificato ai Mondiali, ma al Perù è stato negato un gol sacrosanto, che avrebbe pareggiato i conti e messo la qualificazione in discussione.

Le immagini televisive confermano chiaramente come il portiere Rochet abbia bloccato la palla interamente all’interno dei confini del gol.

L’attaccante del Perù Paolo Guerrero si è sfogato su Twitter.

Paolo Guerrero se pronuncia en su Instagram por la jugada de Rochet en el partido contra Uruguay. pic.twitter.com/kJzAKf6dEg — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) March 25, 2022

IL TWEET – «Con tutto il rispetto del CONMEBOL, degli arbitri e di tutte le persone che fanno parte del VAR, questo non è giusto. È inaccettabile. Spero che facciano qualcosa perché la posta in gioco in questa partita era altissima e lo sanno tutti. Spero che si faccia avanti il responsabile, potrebbe toglierci la qualificazione ai Mondiali».