Quanto costa a De Laurentiis la guerra con le tv? Ecco le cifre

Prosegue la guerra tra Aurelio De Laurentiis e le televisioni: dopo DAZN, anche Sky. Ma quanto costa tutto ciò?

L’ultima scena con Politano sottratto ai microfoni di Sky ha fatto il giro d’Europa: Aurelio De Laurentiis continua la sua personale guerra con le tv, non spiegando bene le motivazioni ma rendendola più che mai esplicita. I conti di questa contesa li ha iniziati a fare Giovanni Capuano su Panorama.

CIFRE – «Di certo c’è che l’allergia del patron del Napoli al rispetto degli accordi presi con le televisioni, e pagati profumatamente in sede di contrattazione collettiva, finiranno per costargli caro. Già il silenzio stampa prima, durante e dopo il match con la Juventus è stato sanzionato dal Consiglio di Lega con una trattenuta di 130 mila euro sui soldi che il club dovrà ricevere come spartizione dei diritti tv. Altri ne arriveranno per il “niet” con il Torino e avanti così con un conto che a fine maggio potrebbe superare il milione di euro. Del resto il bonus silenzi stampa riconosciuto per contratto a tutte le società è già stato ampiamente consumato»