Rabiot, la tv del Manchester United: «Nessuno si è mosso per questo tizio...»

Lou Macari, opinionista alla TV ufficiale del Manchester United, ha lanciato una frecciata contro Adrien Rabiot possibile nuovo acquisto dei Red Devils.

LE PAROLE – «Non ne avevo mai sentito parlare. I club spendono milioni di sterline per scovare giocatori in tutta Europa, ma nessun altro si è mosso per questo tizio. Perché pensi che sia così? Ho una brutta sensazione per quel ragazzo».

