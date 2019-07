Radu: «Rimasto al Genoa per fare un grande campionato»

Radu si racconta tra la stagione passata, la scelta di rimanere al Genoa e il futuro: le parole del portiere rossoblù

Ha deciso di rimanere al Genoa per ripagare la fiducia. Radu racconta questo ed altro ai microfoni de Il Secolo XIX.

STAGIONE PASSATA – «Lo scorso campionato mi ha fatto crescere in fretta. Per fortuna alla fine è arrivata la salvezza, sofferta e fortissimamente voluta. Sicuramente sono migliorato dal punto di vista psicologico e professionale, il lavoro mentale è fondamentale deve essere costante».

GENOA – «Perché ho scelto di restare al Genoa? Questo club mi ha dato una grande opportunità e mi ha permesso di realizzare un sogno. Voglio ripagare questa fiducia con un grande campionato».

PINAMONTI – «Per me è tra i migliori attaccanti italiani, ha tutto per diventare un big. Non di deve fermare, questo può essere l’anno del suo grande salto di qualità».

ANDREAZZOLI – «Ci siamo parlati, mi ha fatto una grande impressione. Vuole un portiere che sappia giocare con i piedi e questo a me piace molto”.