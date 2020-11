Milan, Raiola: «Ibrahimovic gioca fino a 50, è il 90% della squadra»

Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato dell’attaccante svedese e della sua eterna giovinezza: ecco le sue dichiarazioni

Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan continua a stupire tutti: ecco le parole del procuratore in Olanda, a De Volkstrant, con un elogio del centravanti svedese.

«Fin quando non esce dal campo in barella. Può continuare fino a 50 anni, ma vuole giocare solo ai massimi livelli. Guardate come ha resuscitato tutto il Milan, è il 90% della squadra».