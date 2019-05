Ivan Rakitic può lasciare il Barcellona per l’Inter. Il tecnico Valverde però vuole trattenere il centrocampista croato

Quale futuro per Ivan Rakitic? Si susseguono i rumors sul centrocampista croato di proprietà del Barcellona. Ieri sembrava imminente un accordo tra Inter e Barça ma il procuratore ha smentito. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Barcellona vuole cedere il giocatore, nonostante le richieste dell’allenatore Valverde. E l’accostamento non è casuale, visto che anche il futuro del tecnico spagnolo è traballante dopo la rimonta subita in Champions.

Mercoledì, tristissimo day after del Barça, Rakitic ha approfittato del giorno libero per andare alla Feria de Sevilla, mandando su tutte le furie i tifosi, che ora chiedono la cessione del giocatore. Valverde però, come detto, vorrebbe trattenerlo. Il Barça però ha altre idee. Al momento l’Inter è spettatrice interessata ma Marotta ha già pronto l’assegno da 50 milioni.