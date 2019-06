Rakitic si commuove parlando di Reyes: «Era parte della mia famiglia». Così il centrocampista croato sull’ex compagno tragicamente scomparso

Ivan Rakitic ha gli occhi lucidi mentre parla della tragica scomparsa di José Antonio Reyes, grande amico ed ex compagno ai tempi di Siviglia.

Il centrocampista del Barcellona si è detto sconfortato per quanto accaduto, esprimendo solidarietà e cordoglio nei confronti della famiglia dell’ex giocatore. «Sono senza parole, non era solo un ex compagno ma parte della mia famiglia», ha spiegato Rakitic.