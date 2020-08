Ramirez Sampdoria, l’agente: «Rinnovo difficile. Offerta dall’Arabia»

Pablo Bentancur ha parlato del rinnovo di contratto di Gaston Ramirez con la Sampdoria: le dichiarazioni dell’agente

Pablo Bentancur, agente di Gaston Ramirez, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del rinnovo di contratto del trequartista uruguaiano con la Sampdoria.

SITUAZIONE – «Abbiamo già avuto un appuntamento con Carlo Osti, un bel pranzo a Milano durante il quale abbiamo parlato un po’, ma abbiamo lasciato tutto in sospeso per riprendere la trattativa quando Gaston tornerà in Italia, lunedì. La situazione Ramirez è un po’ anomala, all’inizio della stagione non stava giocando e il Doria lo aveva messo sul mercato. Era arrivata una proposta dagli Emirati direttamente alla Samp, che aveva spinto per venderlo. Alla fine era stato lui stesso a impuntarsi per rimanere. È un leader, uno di quelli che parlano poco ma che giocano con le ferite alla testa, aveva a cuore la squadra e i compagni e non voleva abbandonare la barca. Adesso i ruoli si sono invertiti, perché ho ricevuto un’ offerta scritta molto importante da considerare per Gaston. Lui e la sua famiglia tengono molto alla città e ai tifosi. La società stessa mi ha chiesto di pensare a un proseguimento insieme».

OFFERTA – «In questo momento di crisi è normale che vengano fatte proposte al ribasso, ma è anche normale che il giocatore dica di no, specialmente se ha sul piatto un quadriennale così ricco dall’Arabia. Bisogna individuare un punto di incontro tra la volontà del club e le richieste del giocatore. Ma è difficile trovarlo, devo essere chiaro. Da parte della Samp c’è la volontà è di rinnovare, diciamo che non è molto normale accorgersi all’ultimo delle qualità di Ramirez».