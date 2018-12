Ramsey e un altro: la Juve prepara il doppio colpo a zero

La Juventus prepara un doppio colpo a parametro zero per giugno. Il primo sarà Ramsey. Le ultimissime

La Juventus lavora in vista del calciomercato di giugno. I bianconeri, nel prossimo mercato di gennaio, potrebbero lasciar andare alcuni esuberi o alcuni giocatori scontenti come ad esempio Leonardo Spinazzola e Medhi Benatia e potrebbero muoversi soprattutto in vista dei possibili colpi di mercato estivi. Secondo Sky Sport, il primo colpo della Juventus a giugno sarà Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese lascerà l’Arsenal a costo zero e al momento i bianconeri sono in vantaggio per il suo ingaggio.

Il centrocampista gallese chiederà 10 milioni di euro di ingaggio e la richiesta non sembra spaventare la società bianconera. La Juventus si muoverà soprattutto per giugno, come con Ramsey. Ne prende un altro a parametro zero ha affermato l’emittente satellitare. Dopo il gallese dunque possibile un altro colpo a costo zero per la Juventus. Fabio Paratici è già a lavoro per costruire la Juventus che verrà e per provare a modellare e a puntellare una rosa già forte. Il primo obiettivo è vicino (Ramsey), sul secondo al momento non è possibile sbilanciarsi. Juve a lavoro sui parametri zero. Il grande colpo, a suon di milioni, invece potrebbe essere Isco del Real Madrid.