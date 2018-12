La Juventus tenta l’ennesimo colpo a parametro zero. Paratici è vicinissimo all’ingaggio di Aaron Ramsey dall’Arsenal

Altro grande colpo della Juventus a parametro zero? I bianconeri hanno abituato i tifosi juventini a grandi acquisti a costo zero e la Juve si sta nuovamente muovendo in questa direzione. La formazione juventina nella passata stagione ha ingaggiato Emre Can a zero dal Liverpool (pagando laute commissioni agli agenti) e Fabio Paratici è pronto a piazzare un nuovo colpo in Premier League e ha un nome importante sulla propria lista: Aaron Ramsey. Il talento gallese dell’Arsenal non rinnoverà l’accordo con i Gunners e Andrea via a costo zero al termine della stagione.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il giocatore gallese è pronto a lasciare l’Arsenal a costo zero. Un trasferimento quindi che non prevedrebbe alcun costo di cartellino, ma soltanto le commissioni e l’ingaggio da corrispondere al centrocampista. Per lui, i bianconeri al momento risultano in vantaggio sulla folta concorrenza. Sul giocatore ci sono anche Inter, Milan e altri grandi club internazionali ma la Juve, in questo momento, è in pole per l’ingaggio a parametro zero di Aaron Ramsey. Il ds juventino è pronto a beffare la concorrenza e in particolare il suo maestro, ora all’Inter, Beppe Marotta.