Ramsey è già Torino! Il gallese avvistato in centro – FOTO

Aaron Ramsey è già Torino! Il gallese avvistato in centro è pronto ad iniziare la sua avventura in bianconero. Lo scatto

Aaron Ramsey è già a Torino. Il centrocampista gallese, che ha concluso in anticipo la sua stagione co l’Arsenal per infortunio, come testimoniato dalla foto qui sotto, è stato intercettato nel pieno centro del capoluogo piemontese.

Propio nella giornata dell’addio di Massimiliano Allegri, un nuovo volto si aggiunge – per il momento solo idealmente – alla famiglia bianconera. E chissà quale sarà il tecnico che guiderà Aaron nella sua prima annata in bianconero.