Rangnick: «Non sto trattando con la Roma. Voglio un club che lotti per vincere»

Ralf Rangnick ha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo alla Roma

Ralf Rangnick ha parlato sulle colonne de El Pais tornando sul mancato arrivo al Milan e il possibile approdo alla Roma.

«Non sono in trattativa con la Roma. Non posso immaginarmi in quel club in questo momento. I miei ultimi 14 anni di carriera, fra Hoffenheim e Lipsia, hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento. E pure che ottengo migliori risultati quando posso essere, oltre che un semplice allenatore, anche uno sviluppatore dei club. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche come allenatore di un club ambizioso che possa lottare per vincere titoli fin da subito»