Ranieri Friedkin, incontro a Londra per chiudere la trattativa con la Roma - FOTO - Calcio News 24

Ranieri Friedkin, incontro tra le parti per arrivare alla fatidica fumata bianca tra la Roma e l’ex allenatore di Cagliari e Sampdoria – FOTO

Ranieri Friedkin è una trattativa che sta entrando sempre più nel vivo per capire quale sarà il futuro della Roma e di chi l’allenerà poi nei prossimi mesi con l’obiettivo di risollevare a tutti i costi la situazione giallorossa.

Come testimoniato da Sky Sport, Ranieri e Friedkin si sono incontrati in un hotel di Londra per limare i dettagli sulla situazione.