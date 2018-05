La storia d’amore tra Claudio Ranieri ed il Nantes sembra essere arrivata ai titoli di coda

All’ottima prima parte di stagione, ne ha fatta seguito una decisamente sottotono. Il Nantes di Claudio Ranieri, infatti, ha vinto soltanto 1 delle ultime 12 partite di Ligue 1. Uno score negativo che ha creato non pochi malumori in casa del club francese. Sabato scorso è arrivata la sconfitta, per 2-0, per mano dell’Olympique Lione e le parole del tecnico alla stampa non hanno lasciato indifferenti: «Se il presidente non è contento, gli resta da fare soltanto una cosa». Il riferimento all’esonero non è poi così velato.

Ma Waldemar Kita ha stemperato i toni, in un’intervista concessa a L’Equipe: «Non ci sono problemi con Ranieri, ma che peccato per questo finale di campionato. Parleremo del suo futuro entro il termine della stagione, ma la speranza è che resti». Oltre le dichiarazioni, però, c’è stato un altro episodio che ha fatto pensare all’addio: la festa del Nantes per i 75 anni del club. Claudio Ranieri non c’era e, se per il presidente Kita è stata una mancanza di professionalità, l’allenatore romano ha sdrammatizzato dichiarando ancora: «Non ho trovato parcheggio, poi sono andato a Londra perchè avevo una perdita d’acqua in casa».