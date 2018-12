Ranking UEFA 2018: Juventus dominante, Inter in netta risalita

La Juventus è la prima italiana (quinta in assoluto) nel ranking UEFA 2018: gli altri club di Serie A fuori dalla top ten. A seguire poi Roma e Napoli, Inter in risalita di oltre 30 posizioni

La Juventus conclude il 2018 come miglior squadra italiana del ranking UEFA: i bianconeri con la bellezza di 120.000 punti si attestano al quinto posto a livello europeo alle spalle del Real Madrid (primo con 144.000 punti), di Barcellona e Bayern Monaco (127.000 punti entrambe) e dell’Atletico Madrid (125.000 punti). Nella top ten (classifica in basso) non sono però presenti altri club italiani: la Roma, seconda tra le italiane di quest’anno nel ranking, si attesta ferma al dodicesimo posto con 79.000 punti, poco dietro invece il Napoli, sedicesimo (e terzo delle italiane) con circa 73.000 punti conquistati nell’ultimo quinquennio…

Perde posizioni la Fiorentina, non qualifica per questa stagione in Europa, al trentasettesimi posto con 39.000 punti, poco davanti la Lazio, trentanovesima (e in leggero calo) con 37.000 punti. La squadra italiana ad aver compiuto però il maggior balzo in avanti è sicuramente l’Inter, tornata in Champions League quest’anno: nonostante l’eliminazione dalla fase a gironi, infatti, i nerazzurri sono riusciti a recuperare la bellezza di oltre trenta posizioni salendo fino al cinquantacinquesimo posto con 26.000. Chiude il Milan, ultimo delle italiane presenti nel ranking, con 19.000 punti (settantaseiesimo posto, decisamente in calo rispetto appena a qualche mese fa dopo l’eliminazione dall’Europa League).

RANKING UEFA 2018: LA TOP 10

1) Real Madrid – 144.000

2) Barcellona – 127.000

2) Bayern – 127.000

4) Atlético – 125.000

5) Juventus – 120.000

6) Paris – 101.000

7) Siviglia – 99.000

7) Manchester City – 99.000

9) Porto – 90.000

10) Arsenal – 86.000

RANKING UEFA 2018: LE ITALIANE

5) Juventus – 120.000 (quinta a fine 2017/18)

12) Roma – 79.000 (21esima a fine 2017/18)

16) Napoli – 73.000 (17esimo a fine 2017/18)

37) Fiorentina – 39.000 (30esima a fine 2017/18)

39) Lazio – 37.000 (36esima a fine 2017/18)

55) Inter – 26.000 (83esima a fine 2017/18)

76) Milan – 19.000 (53esimo a fine 2017/18)