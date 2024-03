Ranking Uefa, dal prossimo anno cambierà tutto: ecco perché

Il famoso ranking Uefa è pronto a cambiare regole e dati. Dal prossimo anno questo dato varrà più degli altri

Il ranking Uefa, come abbiamo imparato quest’anno, è meglio farselo amico. Se il prossimo anno con grandi probabilità avremo cinque squadre in Champions League è grazie ai risultati fatti in Europa.

Sempre dalla prossima stagione però ci saranno delle modifiche a riguardo. Conquistare il primo posto nel girone di Champions League consentirà di ampliare e non di poco il divario di punti rispetto alle altre due competizioni UEFA, l’Europa e la Conference League: da 21 attuali a 29.5.

Passeranno da 4 a 6,5 i punti tra Champions ed Europa League e da 7 a 9,5 tra Champions e Conference League. Dunque in proporzione la Champions League avrà un peso maggiore, sia per il ranking quinquennale che determina le fasce per il sorteggio nel girone sia per quello per Paesi che garantirà altri due posti nella prossima edizione.