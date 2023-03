Ranocchia: «Pioli all’Inter ci minacciò, su Spalletti….»

Le parole di Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, sul rapporto con i suoi due ex allenatori

Andrea Ranocchia ha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto con Pioli e Spalletti all’Inter.

PAROLE – «Per una questione cronologica e di durata del rapporto professionale, con l’attuale tecnico del Milan ho potuto legare meno. Anche perché arrivò all’Inter quando io avevo già la testa al mercato. Tanto che dopo poco andai in prestito all’Hull City, in Premier. Ma gli ho fatto i complimenti per lo scudetto e lui mi ha scritto dopo il mio ritiro. Certo, con Spalletti ci sentiamo più spesso. Appena arrivato, Pioli quasi ci minacciò, disse che non sapeva come ci preparavamo prima, ma che ci avrebbe “massacrato” fisicamente. Fu di parola. Entrambi sono quasi maniacali nella preparazione della partita e nello studio dell’avversario».